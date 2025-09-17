Arrestato affiliato al clan Rega: accusato di omicidio a Brusciano

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito oggi un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.
Il provvedimento riguarda un presunto affiliato al clan Rega, ritenuto gravemente indiziato di omicidio e porto illegale di armi, aggravati dalle modalità e finalità mafiose.
Le indagini – sviluppate con attività investigative tradizionali, intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre a riscontri alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia – hanno consentito di raccogliere elementi significativi sulla responsabilità dell’indagato nell’omicidio di Fortunato De Longis, avvenuto il 24 marzo 2019 a Brusciano (Napoli).
Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe esploso colpi d’arma da fuoco contro la vittima, mentre viaggiava a bordo del suo furgone.
A supporto dell’azione criminale un complice, alla guida del motociclo utilizzato per l’agguato, già arrestato nel maggio 2021 in seguito a un analogo provvedimento cautelare.
Si precisa che la misura eseguita è stata disposta nella fase delle indagini preliminari.
Contro il provvedimento sono ammessi mezzi di impugnazione e la persona arrestata deve ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.