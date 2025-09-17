Blitz a Pagani, il vescovo Giudice: «Aiutiamo la nostra terra a sperare»

A margine dell’incontro, alla luce della maxi operazione che a Pagani ha portato all’arresto di circa 80 persone, il vescovo ha lanciato un messaggio forte alla comunità.

Il vescovo della diocesi di Nocera-Sarno, monsignor Giuseppe Giudice, ha incontrato nei giorni scorsi in Curia a Nocera Inferiore i direttori degli Uffici diocesani, per un momento di meditazione e la presentazione degli orientamenti pastorali 2025/2026 dal titolo “L’Anno, il Giorno, la Cena”.

Il richiamo del vescovo

A margine dell’incontro, alla luce della maxi operazione che a Pagani ha portato all’arresto di circa 80 persone, il vescovo ha lanciato un messaggio forte alla comunità:

«Come mai, con tutto il lavoro che facciamo come diocesi e comunità parrocchiali – celebrazioni, incontri, processioni, oratorio – non si riesce a produrre una nuova mentalità? Con tutte queste cose belle e con le tante testimonianze che abbiamo, come mai non riusciamo a proporre una civiltà della speranza?».

Monsignor Giudice ha invitato i fedeli a un impegno più concreto e coerente: «Dobbiamo saper meglio abitare questa terra perché diventi terra di speranza. Non possiamo separare il nostro essere cristiani dal nostro essere cittadini: solo così potremo aiutare questa amata terra a sperare e non a disperare».