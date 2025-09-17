Busitalia: prorogata fino al 25 settembre la chiusura di via Martiri d’Ungheria a Scafati

Il Comune di Scafati, con l’Ordinanza n. 200 del 16 agosto 2025, ha prorogato la chiusura parziale e temporanea al traffico veicolare di via Martiri d’Ungheria, necessaria per consentire il proseguimento dei lavori in corso.
La disposizione entrerà in vigore domani 18 settembre 2025 è resterà attiva fino al 25 settembre 2025, nella fascia oraria 08:30 – 18:00. Durante questo periodo saranno operative modifiche ai percorsi delle linee di trasporto pubblico:
-
Linea 86, Linea 4, Linea 50 (via San Pietro) e Linea 83 (da A3), in direzione Salerno, giunte all’incrocio via Giovanni XXIII – via Martiri d’Ungheria, svolteranno a sinistra per immettersi su quest’ultima strada.
-
I mezzi attraverseranno il cavalcavia Avogadro e proseguiranno lungo via L. Cavallaro, per poi raggiungere il cavalcavia Moscati, dove riprenderanno il percorso regolare.
L’amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a pianificare per tempo gli spostamenti, al fine di ridurre i disagi.