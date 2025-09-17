Caccia in Campania, Tar Napoli respinge ricorso: Tommasetti denuncia penalizzazione dei cacciatori

Il consigliere regionale della Lega critica la riduzione dei posti negli Ambiti Territoriali di Caccia per Napoli, Salerno e Avellino: “Decisione contraddittoria e dannosa per 4.000 cacciatori”

“Una decisione contraddittoria dei giudici sulla stagione venatoria 2025/2026”. Con queste parole, Aurelio Tommasetti, capo dell’opposizione nel Consiglio regionale della Campania e consigliere della Lega, commenta l’ordinanza del Tar di Napoli che ha respinto l’istanza cautelare presentata dalle associazioni venatorie contro due decreti regionali che riducono i posti negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).

“Il verdetto rischia di penalizzare fortemente circa 4.000 cacciatori campani regolarmente iscritti, le cui esigenze risultano completamente ignorate – afferma Tommasetti in merito all’udienza dell’11 settembre. – I provvedimenti della Regione comportano una preoccupante riduzione dei posti negli ATC di Napoli, Salerno e Avellino, senza alcuna giustificazione valida. Eppure, il Tar ha interpretato erroneamente la richiesta delle associazioni come una semplice istanza di ampliamento, ignorando problemi strutturali segnalati dai cacciatori, quali l’incompetenza di alcuni funzionari regionali e l’errata applicazione dell’indice di densità venatoria”.

Tommasetti esprime inoltre piena solidarietà alla categoria, impegnata nella battaglia legale: “L’ordinanza sarà impugnata dinanzi al Consiglio di Stato. Mi auguro che l’esito possa essere differente, garantendo piena tutela del diritto dei cacciatori all’accesso alla stagione venatoria”.