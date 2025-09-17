Cavese, primo passo verso la rimozione delle reti allo stadio Lamberti

Prosegue l’impegno della Cavese per rimuovere le reti che delimitano i settori dello stadio Lamberti, un intervento atteso da quasi vent’anni. Questa mattina si è conclusa la prima fase di un tavolo istituzionale durato più di un anno con tutte le autorità competenti in materia di pubblica sicurezza.

L’ok delle autorità

«La Questura di Salerno ha confermato la piena disponibilità all’emissione del provvedimento autorizzativo per la rimozione delle reti e dei pali di sostegno nel settore Distinti», ha comunicato il presidente Alessandro Lamberti. La società confida nella collaborazione della tifoseria, ricordando che il comportamento corretto dei supporter permetterà la rimozione definitiva anche delle reti in Curva Sud Catello Mari e Curva Nord.

Ringraziamenti e prospettive

La Cavese ha espresso ringraziamenti a Questura, Prefettura, Commissariato di Cava de’ Tirreni, Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e Lega Serie C, sottolineando il contributo dei dirigenti William Trucillo, Clemente Filippi e Gianmarco Amato. «Questo non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza», conclude la società. «Forza Aquilotti».