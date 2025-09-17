Corbara, lavori alla fibra: il sindaco ricorre al Prefetto, ordinanza esecutiva contro la ditta

Il Comune di Corbara interviene con fermezza sulla vicenda legata ai lavori per la posa della fibra ottica in via Ettore Padovano. A seguito delle segnalazioni del Sindaco Pietro Pentangelo, il Prefetto di Salerno ha emesso un’ordinanza esecutiva nei confronti della ditta SIAT Installazioni Spa, responsabile delle opere, disponendo il ripristino dello stato dei luoghi entro 30 giorni dalla notifica.

Una misura che si rende necessaria dopo la constatazione di violazioni rispetto alle autorizzazioni comunali concesse.

“È fondamentale che le normative e le autorizzazioni siano rispettate. La sicurezza dei cittadini e l’integrità del nostro territorio devono sempre avere la priorità. Non tollereremo comportamenti che mettano a rischio la qualità della vita nella nostra comunità”, ha dichiarato il Sindaco Pentangelo.

Il provvedimento prefettizio sottolinea l’importanza del rispetto delle regole soprattutto in relazione a lavori che incidono sulla viabilità e sull’ambiente urbano.

Pentangelo ha inoltre rimarcato che il Comune non esiterà a intervenire:

“Ci aspettiamo che la ditta adempia prontamente a quanto richiesto. In caso contrario, l’ente procederà d’ufficio, come previsto dalla legge”.