Crispano: Blitz dei Carabinieri, marito e moglie arrestati per droga e possesso d’arma

Durante i controlli a tappeto a Crispano, i militari hanno sequestrato cocaina, un’arma da fuoco e un “libro contabile” legato allo spaccio. Il marito in carcere, la moglie ai domiciliari.

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri della compagnia di Caivano, che nelle ultime ore hanno intensificato le attività di prevenzione e repressione del crimine nel comune di Crispano.

L’operazione è stata condotta con il supporto del Reggimento Campania e del Nucleo Cinofilo di Sarno.

Durante le perquisizioni, i militari hanno arrestato G. C., 32enne già noto alle forze dell’ordine, e la moglie di 23 anni, incensurata.

Nell’abitazione dei coniugi sono stati rinvenuti 54 dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio e un vero e proprio “libro contabile” relativo all’attività illecita.

In un cassetto dell’appartamento è stata inoltre trovata la chiave di un magazzino vicino, all’interno del quale i Carabinieri hanno sequestrato una pistola Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa, caricata con sette proiettili e pronta all’uso. L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici.

L’uomo classe 1993 è stato trasferito in carcere, mentre la moglie è stata posta agli arresti domiciliari.