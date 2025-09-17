Giugliano-Varcaturo: anni di violenze in famiglia, arrestato 61enne

Insulti, botte e sangue in casa: moglie e figlia terrorizzate finiscono in ospedale con 84 giorni di prognosi. Determinante la chiamata al 112

La tragedia sfiorata a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, porta alla luce un incubo durato anni.

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 61 anni per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ai danni della moglie e della figlia, costrette a vivere nel terrore quotidiano.

La segnalazione è arrivata all’alba al 112.

Una telefonata disperata di una giovane donna di 31 anni ha guidato i militari fino all’appartamento, dove le urla e il sangue raccontavano già la violenza appena esplosa.

La ragazza, barricata in camera, implorava aiuto: il padre voleva sfondare la porta per raggiungerla e continuare a picchiarla.

All’arrivo, i carabinieri hanno trovato un quadro agghiacciante: la porta semidistrutta, sangue sul pavimento e sui muri, la moglie di 57 anni con lividi e graffi, la figlia con il volto gonfio e il naso sanguinante.

Nonostante la presenza dei militari, l’uomo ha continuato a inveire senza timore.

Le testimonianze delle vittime e i contenuti presenti sullo smartphone della ragazza — foto e video di precedenti aggressioni — hanno confermato anni di violenze sistematiche: insulti, botte e persino episodi brutali, come quando l’uomo strappò ciocche di capelli alla moglie invalida.

Le due donne sono state soccorse e trasferite all’ospedale di Pozzuoli, dove i medici hanno stabilito una prognosi complessiva di 84 giorni.

L’uomo è stato arrestato e ora dovrà rispondere delle accuse davanti all’autorità giudiziaria.

Un episodio che dimostra, ancora una volta, come la prontezza nel chiedere aiuto possa interrompere un ciclo di violenza destinato altrimenti a consumarsi nell’ombra.