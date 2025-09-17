Incidente a Sarno: 19enne in fin di vita, conducente positiva ad alcol e droga

Giuseppe Marchese, uno dei due ragazzi coinvolti, versa in condizioni critiche. Trasferito in codice rosso al Ruggi d’Aragona di Salerno, è stato sottoposto a due delicati interventi chirurgici, tra cui uno all’aorta. Resta ricoverato in rianimazione, in lotta tra la vita e la morte.

Tragedia nella serata di ieri a Sarno, nella zona industriale di via Ingegno. Un grave incidente stradale, avvenuto intorno alle 22, ha coinvolto due ragazzi a bordo di uno scooter e una Fiat 500X con a bordo una coppia di giovani.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, all’altezza di una rotonda l’auto avrebbe invaso la corsia opposta, centrando in pieno lo scooter che sopraggiungeva. L’impatto è stato violentissimo: i due 19enni sono stati sbalzati sull’asfalto.

C.C., uno dei due ragazzi, è stato trasportato all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno con fratture al bacino e all’anca, ma non è in pericolo di vita.

Giuseppe Marchese, invece, versa in condizioni critiche. Trasferito in codice rosso al Ruggi d’Aragona di Salerno, è stato sottoposto a due delicati interventi chirurgici, tra cui uno all’aorta. Resta ricoverato in rianimazione, in lotta tra la vita e la morte.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Sarno. La conducente della 500X, sottoposta agli accertamenti di rito, sarebbe risultata positiva ad alcol e sostanze stupefacenti: un elemento che, se confermato, potrebbe aggravare la sua posizione penale.