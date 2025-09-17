Napoli Pianura: Arrestato 27enne con pistola rubata a bordo di un’auto

I Carabinieri fermano una Fiat 500 L sospetta, sequestrata una pistola Walther rubata tre anni fa. L'uomo dovrà rispondere di porto abusivo di armi e ricettazione.

Durante un normale servizio di pattuglia nel quartiere di Napoli Pianura, i Carabinieri della locale stazione hanno notato una Fiat 500 L sospetta lungo via Montagna Spaccata.

A bordo dell’auto tre persone hanno attirato l’attenzione dei militari, che hanno deciso di fermare il veicolo.

Al momento del controllo, uno degli occupanti ha tentato di nascondere sotto l’auto un oggetto che si è rivelato essere una pistola.

I Carabinieri hanno immediatamente bloccato tutti i presenti, arrestando il passeggero identificato come G. M., 27enne di Pozzuoli già noto alle forze dell’ordine.

Gli altri due occupanti, di 47 e 59 anni, sono stati identificati e rilasciati.

L’arma, una pistola Walther PK9 calibro 7,65, risultava rubata tre anni fa. Sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare un eventuale coinvolgimento in fatti criminosi precedenti.

Il 27enne è stato condotto in carcere e dovrà rispondere di porto abusivo di armi e ricettazione.