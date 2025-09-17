Nocera Inferiore, candidatura da 5 milioni per la nuova scuola primaria di Cicalesi

L’Amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha approvato la proposta di candidatura al bando del Ministero dell’Interno del 14 luglio 2025, che assegna contributi ai Comuni per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art. 1, comma 139, legge 145/2018 – annualità 2026-2028).
Il progetto prevede la demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Primaria di Cicalesi, per un investimento complessivo di 5 milioni di euro.
Un edificio moderno e sicuro
L’intervento, già inserito nel Documento Unico di Programmazione e nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027, punta a restituire alla comunità un plesso scolastico sicuro, sostenibile ed efficiente, in linea con le più recenti linee guida nazionali in materia di edilizia scolastica.
«Si tratta di un passaggio fondamentale – sottolinea il sindaco Paolo De Maio – che consentirà alla nostra città di dotarsi di una scuola all’avanguardia, capace di rispondere alle esigenze didattiche e di garantire la massima sicurezza ai nostri studenti e alle loro famiglie».