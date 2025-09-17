Pagani. Alberghiero Pittoni: le ultime novità sui lavori (video)

Pagani. La Provincia assicura interventi straordinari al plesso “Pittoni”. Comune e rappresentanti istituzionali garantiscono sostegno e collaborazione per riaprire la scuola.

Intervento provinciale per la sicurezza scolastica

Ci sono novità sulla messa in sicurezza del plesso scolastico dell’Istituto “Pittoni” di via De Gasperi a Pagani, al centro di una criticità che richiedeva un intervento urgente. La Provincia di Salerno ha predisposto un piano di manutenzione straordinaria, necessario per restituire piena agibilità alla struttura.

La posizione del Comune

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Maria De Prisco ha chiarito che, pur trattandosi di un’opera di competenza provinciale, non mancherà il supporto dell’Ente locale. La collaborazione tra Comune e Provincia si pone come garanzia di trasparenza e tempestività.

Rassicurazioni agli studenti e alle famiglie

«L’intervento permetterà agli studenti di ritornare regolarmente tra i banchi di scuola», si legge nelle comunicazioni trasmesse dal dirigente capo dell’Edilizia Scolastica della Provincia di Salerno, ingegnere Lizio.

Il ruolo della rappresentanza politica

Fondamentale il lavoro di raccordo svolto dal consigliere provinciale Gerardo Palladino, che ha seguito passo dopo passo la vicenda: non appena informato delle criticità, si è interfacciato con gli uffici provinciali per accelerare i tempi e dare certezze alla comunità scolastica.

Una risposta attesa

Il piano di manutenzione straordinaria rappresenta una risposta concreta a una problematica che rischiava di compromettere la continuità didattica. Comune e Provincia confermano il massimo impegno affinché la scuola “Pittoni” possa accogliere studenti e personale in piena sicurezza.

