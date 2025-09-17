Pagani, muore dopo cinque mesi dall’incidente: indagata per omicidio stradale l’automobilista

Si è spento dopo cinque mesi di agonia Giovanni Caso, 70 anni, rimasto coinvolto lo scorso 19 aprile in un grave incidente stradale a Pagani.

Si è spento dopo cinque mesi di agonia Giovanni Caso, 70 anni, rimasto coinvolto lo scorso 19 aprile in un grave incidente stradale a Pagani. L’uomo era stato travolto da un’auto guidata da un’anziana all’incrocio tra via Guerritore e via San Domenico, nei pressi della storica pasticceria Aurora.

Dall’impatto al lungo ricovero

Dopo l’investimento, avvenuto intorno alle 20.30 mentre rientrava a casa, Caso riportò fratture multiple e un grave trauma cranico con emorragia. Soccorso in condizioni critiche, fu ricoverato d’urgenza all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e successivamente trasferito al centro specializzato Neuromed di Isernia. Qui rimase in stato vegetativo per cinque mesi, fino al decesso avvenuto l’altro ieri.

L’inchiesta

La Procura di Nocera Inferiore, che aveva già aperto un fascicolo per lesioni gravissime, dovrà ora riformulare l’accusa in omicidio stradale. La salma, attualmente sotto sequestro, sarà restituita ai familiari dopo gli adempimenti di legge per consentire lo svolgimento dei funerali.

La notizia della morte di Giovanni Caso ha profondamente scosso la comunità paganese, che lo ricordava come una persona stimata e benvoluta.