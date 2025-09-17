Pagani, refezione scolastica digitale: domande solo online su Telemoney

Con l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026, anche a Pagani debutta la digitalizzazione del servizio di refezione scolastica. Da quest’anno, infatti, iscrizioni e gestione dei ticket mensa saranno effettuabili esclusivamente online tramite la piattaforma e l’app Telemoney.

Le dichiarazioni dell’amministrazione

«Abbiamo lavorato intensamente affinché il servizio partisse regolarmente entro fine mese – ha dichiarato l’assessore alla Pubblica Istruzione, Mariastella Longobucco –. La digitalizzazione semplifica le procedure per le famiglie e garantisce un servizio più efficiente». L’assessore ha ringraziato il responsabile del settore, Alfonso Striano, per aver contribuito alla riorganizzazione del sistema.

Modalità di iscrizione

Le istanze dovranno essere presentate con SPID o CIE, esclusivamente attraverso l’app Telemoney o collegandosi al link: Telemoney Pagani.

Le domande inviate prima del 10 settembre saranno automaticamente caricate dall’Ufficio Pubblica Istruzione.

I ticket cartacei già in possesso potranno essere convertiti recandosi direttamente presso gli uffici comunali.

Tutte le informazioni e le istruzioni sono disponibili sull’avviso pubblico del Comune di Pagani.