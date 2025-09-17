Pontecagnano, gara di solidarietà per i 180 gatti sequestrati

Dopo il sequestro dei 180 gatti avvenuto la scorsa settimana in un appartamento di Pontecagnano Faiano, è partita una vera e propria gara di solidarietà per sostenere gli animali.

Redazione
La raccolta

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane – sezione di Cava de’ Tirreni ha lanciato un appello: servono sabbia per lettiere, cibo umido per adulti e gattini, oltre a stalli temporanei per i più piccoli.

Chi desidera contribuire può consegnare le donazioni direttamente al Canile di Cava de’ Tirreni o a quello di Salerno, oppure mettersi in contatto con la volontaria Antonella Centanni.

