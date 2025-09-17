Regionali in Campania il 23 e 24 novembre: Fico avvia la campagna, centrodestra ancora senza candidato

La data è ufficiale: in Campania si voterà il 23 e 24 novembre, lo stesso week-end della Puglia. Con il calendario elettorale fissato, il centrosinistra accelera e Roberto Fico apre il dialogo con i cittadini, mentre nel centrodestra resta lo stallo sulla scelta del candidato presidente.

Fico tra cittadini e alleanze

Domani a Napoli, alla Bicycle House in Galleria Principe di Napoli, Fico parteciperà all’iniziativa “La città necessaria e la rivoluzione ciclabile”, in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile. Un confronto con la cittadinanza sul futuro della mobilità, ma anche un primo passo verso la costruzione del programma elettorale: giovedì, infatti, è previsto il primo tavolo della coalizione di centrosinistra.

Al fianco di Fico ci saranno otto liste: M5S, Pd, Avs, A testa alta di De Luca, Fico Presidente, Casa Riformista di Italia Viva, Socialisti-repubblicani e centristi di Mastella con +Europa. Per il Pd sarà presente Piero De Luca, destinato a diventare segretario regionale. Il governatore uscente Vincenzo De Luca, invece, ha annunciato che non parteciperà ai lavori della coalizione, confermando però la sua volontà di restare in politica: «Ho un virus che mi porterà a fare qualcosa. Sono un uomo libero e non voglio nulla da nessuno. È possibile che ci ritroviamo non domani, ma dopodomani», ha dichiarato durante la presentazione del suo libro La sfida.

Il nodo del centrodestra

Situazione diversa nel centrodestra, dove la scelta del candidato è ancora ferma. Domani Meloni, Tajani e Salvini saranno insieme ad Ancona per sostenere Francesco Acquaroli, candidato al bis nelle Marche, ma sul tavolo ci sarà anche la definizione delle candidature per Campania, Veneto e Puglia. Per la Campania prende quota l’ipotesi di un civico: in pole position il prefetto di Napoli Michele di Bari e il rettore della Federico II Matteo Lorito.