Riaperta la rampa di via Ferraris per l’A3 Napoli-Salerno: fine dei disagi dopo due mesi

Dopo la revoca dell’ordinanza SPN 184/2025, rimosse le transenne e ripristinata la fermata delle linee 75 e 76.

Riapre ieri, martedì 16 settembre 2025, la rampa di accesso all’Autostrada A3 Napoli-Salerno in via Galileo Ferraris, chiusa dal 23 luglio scorso per lavori di adeguamento strutturale.

La revoca dell’ordinanza SPN 184/2025 da parte della società autostradale SPN S.p.A., comunicata con nota SPN-1454-25GCA-tda, ha permesso il ripristino delle normali condizioni di sicurezza e transitabilità della carreggiata, eliminando tutte le limitazioni che avevano creato disagi al traffico cittadino.

Da ieri viene inoltre ripristinata la fermata di salita in partenza da Napoli, sita in via G. Ferraris, per le linee 75 e 76.

La chiusura della rampa aveva provocato lunghe code e notevoli disagi agli automobilisti e ai pendolari, suscitando le proteste del presidente della Commissione Trasporti, Nino Simeone, che aveva sollecitato un tavolo urgente con il Prefetto per affrontare la situazione.

L’ingresso autostradale di via Ferraris è infatti strategico per i collegamenti con i comuni vesuviani e con Salerno, utilizzato ogni giorno da centinaia di migliaia di persone.

La decisione ha portato alla revoca della proroga e alla rimozione delle transenne.

Nei prossimi mesi verrà definito un nuovo iter per i lavori di adeguamento ai carichi statici e variabili, nonché per l’adeguamento sismico dell’Opera 26 (Tratto B – Viadotto “San Giovanni”).