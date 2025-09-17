Sant’Antonio Abate, via libera al Comparto FuturABATEse: “Un grande periodo storico per la nostra comunità”

Un passo decisivo per lo sviluppo economico e sociale del territorio. Il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione per il Comparto FuturABATEse.

Sant’Antonio Abate – Un passo decisivo per lo sviluppo economico e sociale del territorio. Il Consiglio Comunale ha approvato la convenzione per il Comparto FuturABATEse, progetto fortemente voluto dall’amministrazione guidata dalla sindaca Ilaria Abagnale.

La prima cittadina ha espresso grande soddisfazione attraverso i suoi canali ufficiali, sottolineando il lavoro svolto in questi anni per attrarre investimenti e creare nuove opportunità:

“Abbiamo ricercato in questi anni le migliori condizioni per favorire l’investimento economico sul nostro territorio. Vi abbiamo lavorato, per favorirne lo sviluppo. Oggi, ne celebriamo il successo con l’approvazione in Consiglio Comunale della convenzione per il Comparto FuturABATEse”.

Secondo la sindaca, il progetto rappresenta la concretizzazione di una visione di lungo periodo, capace di trasformare Sant’Antonio Abate in un polo attrattivo per imprese e cittadini:

“Noi siamo la visione. Chi nelle nostre scelte di indirizzo amministrativo vi ha visto il futuro di Sant’Antonio Abate, scegliendo di restare e investire qui, sarà la vita che darà nuova forza all’economia locale, creando impiego per i cittadini e progresso”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli imprenditori che hanno creduto nel progetto, diventando protagonisti della crescita del territorio:

“Agli imprenditori che ci hanno creduto va il nostro più grande ringraziamento, perché grazie a loro siamo sicuri di aver lavorato nella giusta direzione. Ne sono certa e lo ribadisco: stiamo vivendo un grande periodo storico!”.