Sarno, tragedia in via Ingegno: non ce l’ha fatta il 19enne Giuseppe Marchese

Non ce l’ha fatta Giuseppe Marchese, il giovane di appena 19 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto lunedì sera in via Ingegno, a Sarno. Troppo gravi le lesioni riportate a seguito del violento impatto tra la moto su cui viaggiava, insieme a un amico, e un’auto guidata da una donna che, secondo i primi accertamenti, sarebbe risultata positiva ai test per alcol e droga.

Le condizioni di Giuseppe erano apparse da subito disperate. Dopo il trasporto d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Villa Malta” di Sarno, i medici avevano disposto il trasferimento al “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove il ragazzo è stato sottoposto a due delicati interventi chirurgici. Nonostante ogni tentativo, il cuore del 19enne si è fermato nelle scorse ore.

Il giovane viaggiava come passeggero sulla moto al momento dello scontro. L’amico che era alla guida è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. La comunità sarnese, intanto, si stringe intorno alla famiglia Marchese, sconvolta da una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa.

La notizia ha destato profonda commozione in città, dove Giuseppe era molto conosciuto e benvoluto. Intanto, proseguono le indagini da parte delle forze dell’ordine per ricostruire con esattezza la dinamica del tragico incidente e accertare le responsabilità della conducente dell’auto.