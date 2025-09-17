Scafati, 72enne travolta e uccisa in via Cavallaro: indagata la conducente

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Scafati, dove una donna di 72 anni, Paolina Voccia, è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in via Cavallaro.

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Scafati, dove una donna di 72 anni, Paolina Voccia, è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in via Cavallaro. L’impatto è stato fatale: i sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le indagini

Alla guida del veicolo c’era una donna, la cui posizione è ora al vaglio della Procura di Nocera Inferiore. La conducente è stata iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale. La salma della vittima, trasferita all’obitorio dell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, è stata posta sotto sequestro: nei prossimi giorni potrebbe essere disposta l’autopsia, prima della restituzione ai familiari.