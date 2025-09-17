Servizio Civile Agricolo e Ambientale, 121 posti disponibili nella provincia di Salerno: come candidarsi

Nella provincia di Salerno sono 121 i posti riservati a giovani under 28, che potranno impegnarsi per un anno in progetti dedicati alla tutela della biodiversità, alla valorizzazione delle aree rurali e al sostegno della filiera agroalimentare.

È stato pubblicato il 4 settembre il nuovo bando di Servizio Civile Universale, che mette a disposizione 2.098 posti per operatori volontari su tutto il territorio nazionale. La gran parte delle posizioni riguarda i due programmi sperimentali avviati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili insieme ai Ministeri dell’Ambiente e dell’Agricoltura: il Servizio Civile Ambientale (1.006 posti) e il Servizio Civile Agricolo (1.057 posti). Per il bando ordinario, invece, occorrerà attendere dicembre.

Le opportunità a Salerno e provincia

Nella provincia di Salerno sono 121 i posti riservati a giovani under 28, che potranno impegnarsi per un anno in progetti dedicati alla tutela della biodiversità, alla valorizzazione delle aree rurali e al sostegno della filiera agroalimentare.

Ecco la distribuzione nei comuni coinvolti:

Salerno: 7 posti

Angri: 12

Buccino: 6

Capaccio Paestum: 1

Castellabate: 6

Controne: 12

Giungano: 2

Oliveto Citra: 6

Padula: 22

Pellezzano: 6

Sala Consilina: 6

San Marzano sul Sarno: 1

Sapri: 2

Sarno: 4

Siano: 6

Vallo della Lucania: 22

Le posizioni corrispondono alla somma delle figure previste nei diversi progetti attivi in ciascun comune.

Agevolazioni e compenso

Il bando riserva alcuni posti a candidati provenienti da famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro. Ai volontari spetta un compenso mensile di 519,47 euro, aggiornato con l’aumento di circa 12 euro stabilito dal Decreto direttoriale n. 560 del 26 maggio 2025, in base all’adeguamento ISTAT dei prezzi al consumo.

Come candidarsi

Le domande possono essere inoltrate esclusivamente online tramite la piattaforma del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, utilizzando l’identità digitale. Ogni giovane potrà candidarsi a un solo programma: la scadenza per presentare la richiesta è fissata al 15 ottobre 2025.