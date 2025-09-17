Servizio Civile Agricolo e Ambientale, 164 posti nella provincia di Napoli: come candidarsi

È online dal 4 settembre il nuovo bando di Servizio Civile Universale, che mette a disposizione 2.098 posti per operatori volontari in tutta Italia. Gran parte delle opportunità riguarda il Servizio Civile Ambientale (1.006 posizioni) e il Servizio Civile Agricolo (1.057 posizioni), due programmi sperimentali promossi dal Dipartimento per le Politiche Giovanili insieme al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Per il bando ordinario, invece, bisognerà attendere dicembre.

Le opportunità a Napoli e provincia

Nella Città metropolitana di Napoli sono disponibili 164 posti per giovani under 28, che potranno dedicare un anno al servizio della comunità, lavorando alla tutela della biodiversità, alla valorizzazione delle aree rurali e al sostegno della filiera agroalimentare.

Ecco la distribuzione nei vari comuni:

Napoli: 44 posti

Brusciano: 8

Caivano: 21

Cardito: 5

Casalnuovo di Napoli: 1

Casamarciano: 6

Castellammare di Stabia: 15

Cimitile: 2

Ercolano: 7

Frattamaggiore: 2

Frattaminore: 10

Giugliano in Campania: 4

Gragnano: 6

Mariglianella: 6

Massa di Somma: 4

Mugnano di Napoli: 12

Nola: 1

Pompei: 2

Portici: 1

Somma Vesuviana: 4

Terzigno: 1

Torre del Greco: 2

Le posizioni rappresentano la somma dei diversi progetti attivi nei singoli territori.

Agevolazioni e compenso

Il bando prevede riserve per i giovani provenienti da famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro. È previsto un assegno mensile di 519,47 euro, aggiornato con l’aumento stabilito dal Decreto direttoriale n. 560 del 26 maggio 2025, legato all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Come candidarsi

Le domande devono essere presentate esclusivamente online, tramite la piattaforma del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, utilizzando l’identità digitale. Ogni candidato potrà scegliere un solo programma: la scadenza è fissata al 15 ottobre 2025.