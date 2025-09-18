Battipaglia, caos al pronto soccorso: 75enne aggredisce sanitari e colpisce un poliziotto, arrestato

Questa volta l’aggressione si è verificata al pronto soccorso dell’ospedale di Battipaglia, dove un uomo di 75 anni, originario di Olevano sul Tusciano, è stato arrestato dopo aver minacciato medici, infermieri e guardie giurate, arrivando persino a colpire un agente di polizia.

BATTIPAGLIA – Ancora un episodio di violenza nei confronti di operatori sanitari. Questa volta l’aggressione si è verificata al pronto soccorso dell’ospedale di Battipaglia, dove un uomo di 75 anni, originario di Olevano sul Tusciano, è stato arrestato dopo aver minacciato medici, infermieri e guardie giurate, arrivando persino a colpire un agente di polizia.

La ricostruzione

Secondo quanto emerso, l’uomo si era recato in ospedale poco dopo l’arrivo della moglie, trasportata in ambulanza e classificata con codice verde, quindi non in condizioni di emergenza immediata. Pretendendo che venisse visitata subito, il 75enne ha iniziato a inveire e minacciare pesantemente il personale del pronto soccorso.

Gli operatori hanno chiesto l’intervento della guardia giurata e successivamente della polizia. Alla vista degli agenti, però, l’uomo ha continuato con il suo atteggiamento aggressivo, arrivando a sferrare un colpo a uno di loro. Il poliziotto, rimasto ferito, è stato costretto a farsi medicare nello stesso pronto soccorso.

Per l’anziano sono scattate le manette e il trasferimento in stato di arresto.