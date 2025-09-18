Capaccio Paestum, sequestrati oltre 1.200 chili di cibo etnico senza tracciabilità

CAPACCIO PAESTUM – Oltre 1.200 chili di prodotti alimentari etnici privi di tracciabilità sono stati sequestrati dai Carabinieri per la Tutela Agroalimentare di Salerno, con il supporto dell’ICQRF di Napoli e dell’Asl, durante un’ispezione a un deposito di circa mille metri quadrati. La struttura, secondo quanto rilevato dai controlli, versava in pessime condizioni igienico-sanitarie.
Il sequestro e le sanzioni
Oltre al sequestro degli alimenti, i militari hanno disposto la chiusura immediata del deposito. Alla titolare dell’attività sono state contestate due violazioni amministrative per un totale di 3.500 euro.
L’operazione rientra nel piano nazionale di contrasto alle frodi agroalimentari, volto a garantire la sicurezza dei consumatori e il rispetto delle normative lungo l’intera filiera produttiva.