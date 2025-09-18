Cava de’ Tirreni, il Premio “Mamma Lucia” celebra coraggio e solidarietà: riconoscimenti a Khalida Popal e Sara Moutmir

L’iniziativa ricorda la figura di Lucia Apicella, la donna che nel dopoguerra restituì dignità ai caduti di ogni fronte recuperandone i corpi e dando loro sepoltura, e ogni anno premia figure femminili che incarnano valori di coraggio, solidarietà e impegno civile.

Torna a Cava de’ Tirreni il Premio “Mamma Lucia”, giunto alla sua IX edizione, in programma sabato 27 settembre alle ore 9.45 nell’aula consiliare del Palazzo di Città. L’iniziativa ricorda la figura di Lucia Apicella, la donna che nel dopoguerra restituì dignità ai caduti di ogni fronte recuperandone i corpi e dando loro sepoltura, e ogni anno premia figure femminili che incarnano valori di coraggio, solidarietà e impegno civile.

Per l’edizione 2025, il riconoscimento andrà a Khalida Popal, ex calciatrice e attivista afghana che, sfidando minacce e persecuzioni, ha fondato la prima nazionale femminile del suo Paese e si è impegnata per salvare centinaia di giovani atlete dall’oppressione talebana.

Un altro premio sarà consegnato a Sara Moutmir, giovane sindacalista cresciuta a Salerno e attiva nella Piana del Sele con un “sindacato di strada” che difende i diritti dei lavoratori migranti. Con la sua conoscenza delle lingue e la determinazione nel contrastare caporalato e sfruttamento, rappresenta oggi una voce fondamentale per chi troppo spesso resta senza tutela.