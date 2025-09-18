Cava de’ Tirreni, spaccio tra minorenni: scoperta rete di droga gestita da adolescenti

L’inchiesta ha ricostruito 14 episodi di possesso e vendita di stupefacenti. In un caso, un giovane ha perfino rubato ai genitori gioielli e 400 euro per acquistare la droga.

Una rete di spaccio di hashish e marijuana gestita da minorenni ha scosso la comunità di Cava de’ Tirreni. L’indagine della polizia giudiziaria ha portato alla luce un giro di droga che coinvolgeva ragazzi di 16 e 17 anni, con episodi avvenuti tra la metà del 2023 e la fine del 2024.

14 episodi documentati

L’inchiesta ha ricostruito 14 episodi di possesso e vendita di stupefacenti. In un caso, un giovane ha perfino rubato ai genitori gioielli e 400 euro per acquistare la droga. La sostanza e il denaro sono poi stati acquistati da un altro minore, ora accusato di ricettazione, e rivenduti ad altri adolescenti.

Le indagini hanno svelato una fitta rete di contatti tra i ragazzi, che si coordinavano anche tramite chat WhatsApp per accordarsi su prezzi e luoghi di scambio. Il traffico è stato scoperto anche grazie alla madre di una delle giovani coinvolte, che trovò denaro e droga in casa, come riporta “Il Mattino“.

Messa alla prova per alcuni imputati

Durante l’udienza preliminare, per quattro dei sette minori coinvolti è stata disposta la messa alla prova, misura che sospende il processo e consente ai ragazzi di seguire un percorso educativo e riabilitativo. Per gli altri tre casi, il GIP del Tribunale dei Minori di Salerno valuterà i programmi proposti dalle difese in una prossima udienza, nell’ottica di favorire il recupero e il reinserimento sociale dei giovani.