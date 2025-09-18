Covid in aumento: “4 pazienti su 5 con sintomi influenzali risultano positivi”

A lanciare l’allarme è Silvestro Scotti, segretario della Fimmg, che segnala il rischio di un aumento dei contagi con la riapertura delle scuole.

I casi di Covid-19 sono in crescita: negli studi dei medici di famiglia circa 4 pazienti su 5 con sintomi influenzali risultano poi positivi al virus. A lanciare l’allarme è Silvestro Scotti, segretario della Fimmg, che segnala il rischio di un aumento dei contagi con la riapertura delle scuole.

Secondo Scotti, la prossima stagione potrebbe portare a un’epidemia combinata di Covid e influenza, con possibili ripercussioni sugli anziani e soggetti fragili. L’ISS registra un’incidenza in lieve aumento: 5 casi per 100.000 abitanti tra il 4 e il 10 settembre, rispetto ai 3 della settimana precedente, mentre l’occupazione ospedaliera resta bassa (1,3% in area medica, 0,3% in terapia intensiva).

Negli studi medici, però, il numero di contagiati cresce quotidianamente, con molti giovani adulti risultati positivi tramite test fai-da-te, creando problemi per le certificazioni di malattia. Scotti ricorda: isolarsi se positivi per proteggere gli altri e prestare attenzione ai soggetti fragili.

Prevenzione e vaccini

La vaccinazione rimane lo strumento principale: i vaccini anti-Covid dovrebbero essere disponibili da ottobre, insieme a quelli per l’influenza, con possibilità di somministrazione congiunta. L’invito ai cittadini è a igiene delle mani, auto-isolamento se positivi e attenzione ai sintomi.