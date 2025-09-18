Genova, bimbo di 7 anni precipita dalla finestra della scuola: è in condizioni critiche

L’incidente alla primaria De Amicis nel quartiere di Voltri. Il piccolo è stato trasportato in elicottero al Gaslini in codice rosso. Indagini in corso: il Ministero dell’Istruzione dispone un’ispezione.

Momenti di paura e dolore a Genova, dove un bambino di 7 anni è precipitato dalla finestra della scuola primaria De Amicis, nel quartiere di Voltri.

L’incidente si è verificato intorno a mezzogiorno in vicolo Nicolò da Corte: il piccolo, dopo un volo di circa tre metri, è stato soccorso in condizioni gravissime.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e l’automedica Golf 1.

Data la gravità della situazione, il bambino è stato elitrasportato all’ospedale pediatrico Gaslini, dove è arrivato in codice rosso e ricoverato in rianimazione.

Per consentire l’atterraggio dell’elicottero, è stato temporaneamente chiuso il casello autostradale di Genova Pra’ in entrambe le direzioni.

Secondo le prime informazioni, le condizioni cliniche del piccolo sono molto gravi: è stato intubato e resta in prognosi riservata.

La Polizia di Stato ha avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Un testimone avrebbe assistito alla scena e potrebbe fornire elementi utili agli inquirenti.