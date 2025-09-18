Girona, fine corsa per il 34enne superlatitante catturato in Spagna

L’operazione dei Carabinieri di Castello di Cisterna, in sinergia con la polizia spagnola e la DDA di Napoli, mette fine alla fuga dell’uomo ritenuto vicino al clan Orlando-Polverino-Nuvoletta

In un tranquillo paesino della Catalogna, Sant Julià de Ramis, a pochi chilometri da Girona e immerso nel verde, si era rifugiato per sfuggire alla giustizia.

Un luogo appartato, perfetto per nascondersi. Ma la latitanza di V. R., 34enne di Marano di Napoli, è terminata all’uscita di un B&B dove aveva tentato di celarsi con documenti falsi.

Ricercato dal 6 agosto dello scorso anno, il superlatitante si era sottratto a un provvedimento cautelare che coinvolgeva 32 indagati per traffico internazionale di stupefacenti.

Considerato dagli inquirenti figura apicale di un’associazione criminale collegata al clan Orlando-Polverino-Nuvoletta, era riuscito a far perdere le proprie tracce oltre confine.

Determinante l’attività investigativa dei Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

Attraverso una fitta rete di indagini, sostenuta dalla cooperazione internazionale e dalla piattaforma @ON (Operational Network) finanziata dalla Commissione Europea, i militari hanno tracciato i contatti e i movimenti del 34enne, fino a indirizzare la Polizia Nazionale spagnola sul suo covo.

Il blitz è scattato mentre il 34enne di Marano di Napoli, lasciava la struttura ricettiva insieme a una donna e a un cittadino spagnolo.

Arrestato senza possibilità di fuga, è ora detenuto in un carcere catalano, in attesa delle procedure di estradizione verso l’Italia.

Un’operazione che conferma ancora una volta come la collaborazione internazionale rappresenti un’arma decisiva contro le reti della criminalità organizzata.