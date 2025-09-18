L’Agro Nocerino-Sarnese celebra la Giornata della Protezione Civile al PalaCoscioni

NOCERA INFERIORE – Una giornata interamente dedicata alla sicurezza, alla prevenzione e alla solidarietà. Martedì 23 settembre 2025, al PalaCoscioni di Nocera Inferiore, si terrà la Giornata della Protezione Civile promossa dai Comuni dell’Agro Nocerino-Sarnese.

Il programma prevede, a partire dalle 9:00, l’apertura dell’expo dei mezzi e delle attrezzature in dotazione alle associazioni di Protezione Civile. Alle 10:00 seguirà la Santa Messa celebrata dal Vescovo, Mons. Giuseppe Giudice, cui farà seguito la benedizione di uomini e mezzi e il saluto delle autorità civili e militari.

Il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, ha sottolineato il valore dell’iniziativa:

> “La Protezione Civile rappresenta un presidio fondamentale di sicurezza e solidarietà. Siamo orgogliosi di ospitare questa giornata a Nocera Inferiore, insieme ai Comuni dell’Agro.”

L’evento, aperto alla cittadinanza, sarà l’occasione per conoscere da vicino il lavoro svolto quotidianamente dai volontari e dagli operatori della Protezione Civile, impegnati nella tutela delle comunità e nella gestione delle emergenze.

Un momento di memoria, riconoscenza e condivisione, che ribadisce il ruolo centrale della Protezione Civile come punto di riferimento per la collettività.