Napoli, stretta sul lavoro nero: chiuso forno a Secondigliano

Controlli dei Carabinieri con Nil e Nas: tre lavoratori in nero, maxi-sanzioni da 22mila euro e sequestro di 150 chili di prodotti da forno.

Operazione di controllo a Secondigliano da parte dei Carabinieri della Compagnia Napoli Stella.

I militari, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas), hanno passato al setaccio diverse attività commerciali con l’obiettivo di garantire sicurezza sui luoghi di lavoro e contrastare il fenomeno del lavoro sommerso.

Nel mirino un forno situato tra via Cassano e via Imperatore, il cui legale rappresentante è stato denunciato.

All’interno dell’attività i Carabinieri hanno identificato cinque dipendenti, tre dei quali risultati impiegati senza regolare contratto.

La panetteria è stata immediatamente sospesa e all’amministratrice unica sono state elevate sanzioni e ammende per un totale di circa 22mila euro.

Inoltre, i militari hanno proceduto al sequestro di circa 150 chili di prodotti da forno non conformi alle normative vigenti.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controlli sul territorio, volto a tutelare i lavoratori e garantire la legalità nel settore commerciale.