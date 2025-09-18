Nocera Superiore diventa “Città Cardioprotetta”: installati 12 defibrillatori di ultima generazione

Sono stati installati sul territorio comunale i dodici defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) di ultima generazione previsti dal progetto “Nocera Superiore Città Cardioprotetta”, tracciando la prima vera mappa della cardio-protezione cittadina.

L’iniziativa

Il progetto, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, rappresenta un passo decisivo per la sicurezza sanitaria e colloca Nocera Superiore tra le realtà più cardioprotette della Campania. Rientra inoltre in un piano più ampio di politiche attive finalizzate al rafforzamento dei servizi socio-sanitari e alla prevenzione.

“Questa rete salvavita – ha dichiarato il sindaco Gennaro D’Acunzi – è stata possibile grazie al contributo di numerose imprese locali che, con grande senso civico, hanno sostenuto un progetto di fondamentale importanza per il bene comune. Grazie a questa sinergia tra istituzioni e mondo produttivo, Nocera Superiore diventa una comunità più sicura e pronta a intervenire nelle emergenze. Continuiamo a investire nel benessere della città con azioni concrete e partecipate”.