Positano, arrestato 51enne di Nocera Inferiore con droga e strumenti per effrazione

POSITANO – Lo scorso 15 settembre, i Carabinieri della Stazione di Positano hanno arrestato un uomo di 51 anni, originario di Nocera Inferiore, per violazione della misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Durante un controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di una pipa da crack, hashish, strumenti per effrazione e circa 100 euro in monete da 50 centesimi. Gli accertamenti hanno confermato che era sottoposto alla sorveglianza speciale, provvedimento emesso dal Tribunale per persone considerate socialmente pericolose, con l’obiettivo di limitare i movimenti e prevenire reati, come riporta “Positanonews“.

La misura prevede, tra l’altro, divieto di allontanarsi dal comune di residenza senza autorizzazione, obbligo di presentarsi alle autorità, divieto di frequentare pregiudicati o determinati luoghi.

Il 51enne, sorpreso a violare queste prescrizioni, è stato arrestato e condotto davanti all’Autorità Giudiziaria.