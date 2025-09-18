Pozzuoli, maxi-blitz contro i furti di energia: denunciati nove residenti

Questa mattina a Pozzuoli i Carabinieri della locale stazione, in collaborazione con il personale tecnico dell’Enel, hanno condotto un’operazione di controllo mirata nelle palazzine di via Seneca.
L’attività ha portato alla denuncia di nove persone, ritenute responsabili di furto di energia elettrica.
Secondo quanto emerso dalle verifiche, le famiglie residenti ai civici 1, 2, 5 e 9 avrebbero realizzato allacci abusivi alla rete pubblica, sottraendo corrente in maniera illecita per circa un anno.
Il danno economico subito dalla società fornitrice è in corso di quantificazione.
Le indagini proseguono per chiarire l’esatta entità della truffa e verificare eventuali ulteriori responsabilità.