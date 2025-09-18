Ritrovato senza vita il sub scomparso a Baia: lutto a Torre del Greco

La notizia del ritrovamento è stata confermata dal sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, che ha espresso il cordoglio della città.

È stato rinvenuto nelle acque di Castel Volturno il corpo di Giuseppe Izzo, 66 anni, sub e pescatore di Torre del Greco scomparso lo scorso 16 settembre durante un’immersione a Baia Verde.

Di Izzo si erano perse le tracce due giorni fa, mentre si trovava in mare insieme a un amico per una battuta di pesca subacquea. La notizia del ritrovamento è stata confermata dal sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, che ha espresso il cordoglio della città:

“Apprendiamo con profondo dispiacere del ritrovamento in mare del corpo privo di vita di Giuseppe Izzo, nostro concittadino. Seguiremo con attenzione l’evolversi della vicenda. Ai familiari vanno le più sentite condoglianze da parte dell’amministrazione comunale”.