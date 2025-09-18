Rivoluzione nei cieli: dal 23 settembre cani grandi in cabina, ecco il primo volo

L'annuncio è arrivato dal ministro Salvini: “Non più solo in stiva, una conquista per famiglie e animali”.

Una svolta attesa da anni per i proprietari di animali domestici: i cani di taglia medio-grande potranno finalmente viaggiare in cabina insieme ai loro padroni. L’annuncio è arrivato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenuto in videocollegamento all’Italian Pet Summit 2025, organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con Purina.

La data scelta è simbolica: martedì 23 settembre, con un volo Ita Airways Milano-Roma, partirà ufficialmente la nuova regolamentazione che supera il limite finora imposto di 8-10 chili per il trasporto aereo degli animali in cabina.

Salvini: “Non più solo in stiva, una conquista per famiglie e animali”

“Abbiamo superato un vecchio limite che in Italia era fonte di disagi e polemiche – ha spiegato Salvini –. Dal 23 settembre mattina ci sarà il primo viaggio sopra taglia, con trasportini come altri passeggeri. È un passo avanti per chi non vuole più affidare alla stiva il proprio bene più prezioso.”

L’iniziativa è stata accolta con favore da associazioni animaliste e famiglie con cani di taglia medio-grande, che da tempo denunciavano le difficoltà e i rischi legati al viaggio in stiva. Non mancano, tuttavia, le voci critiche: c’è chi teme possibili disagi nel trovarsi seduto accanto a razze come dobermann o alani.

Le regole fissate dall’Enac

Il via libera era arrivato già prima dell’estate dall’Enac, che ha definito nuove linee guida: i cani dovranno viaggiare in trasportini omologati, fissati anche ai sedili per garantire sicurezza a passeggeri e animali. Restano da definire soluzioni specifiche per razze particolarmente grandi, come pastori maremmani e alani.

Non solo aerei: l’idea degli animali in ufficio

Durante il summit, Salvini ha annunciato anche altre novità: “Stiamo lavorando a un protocollo che permetta ai dipendenti di portare i propri cani in ufficio. Gli animali domestici hanno un ruolo sociale ed economico importante, e vanno integrati nella vita quotidiana.”

Il ministro ha inoltre ricordato l’inasprimento delle sanzioni contro chi abbandona animali lungo le strade, definendolo “un atto di inciviltà che mette a rischio la vita di animali, persone e mezzi”.

La tratta Milano-Roma del 23 settembre sarà dunque il primo passo verso una nuova convivenza tra viaggiatori e amici a quattro zampe, aprendo a una rivoluzione nei cieli italiani.