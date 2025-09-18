Salerno, migliaia di mascherine anti-Covid abbandonate nel Parco ex Salid: aperta un’indagine

Alcuni di questi presidi sanitari sono addirittura finiti fuori dalla struttura, alimentando ulteriori interrogativi.

SALERNO – Decine di scatoloni contenenti migliaia di mascherine anti-Covid, inviate dal precedente Governo e destinate principalmente alle scuole, sono stati trovati all’interno del Parco ex Salid (oggi Parco Pinocchio) suscitando stupore tra i frequentatori della zona. Alcuni di questi presidi sanitari sono addirittura finiti fuori dalla struttura, alimentando ulteriori interrogativi.

Il caso e le indagini

La presenza delle mascherine è stata segnalata dal gruppo “Figli delle Chiancarelle” attraverso un video diffuso sui social. L’episodio ha attirato l’attenzione della Polizia Municipale di Salerno, che ha aperto un’indagine per chiarire la provenienza, la quantità e la gestione del materiale.

La vicenda è stata seguita anche dalla Commissione Trasparenza presieduta dal consigliere comunale Antonio Cammarota. La consigliera del Movimento Cinque Stelle Claudia Pecoraro, delegata dal presidente della commissione, ha spiegato:

> “Si opererà su due versanti: innanzitutto verrà richiesto al comandante Battaglia copia del verbale del sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale, per avere contezza delle quantità, qualità e provenienza del materiale. Successivamente verranno attivati i contatti con l’Ufficio Patrimonio per chiarire chi doveva garantire la custodia della struttura, oggi ridotta a microdiscarica, e se fosse responsabilità del Comune o di altri soggetti.”

L’indagine punta quindi a fare piena luce su come migliaia di dispositivi di protezione finiti in disuso abbiano potuto essere abbandonati in un’area pubblica.