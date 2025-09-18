San Marzano Sul Sarno: riapre l’asilo nido comunale (video)

Inizio dell’anno educativo
Inizia anche all’asilo nido comunale Santa Rita da Cascia di San Marzano sul Sarno il nuovo anno educativo dedicato ai più piccoli della città. A sostenere la struttura è l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Annunziata, che per l’occasione ha visto la partecipazione dell’assessore alle Politiche sociali Colomba Farina.
Supporto di Agro Solidale
Resta fondamentale il contributo dell’Azienda Consortile Agro Solidale, che con le proprie azioni continua a coordinare in maniera efficace la rete degli asili nidi comunali dell’ambito, garantendo un servizio educativo diffuso e di qualità.
Valore del micronido
Il micronido è quindi un servizio educativo semiresidenziale che concorre alla crescita e alla formazione dei bambini, in linea con le politiche per la prima infanzia.
