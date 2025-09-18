Sarno, veglia per Giuseppe: “Il bene è più forte del male”

Un silenzio carico di commozione, centinaia di giovani con candele accese e una chiesa gremita fino all’esterno. Così ieri sera la Parrocchia di San Teodoro ha accolto la veglia in memoria di Giuseppe, il 19enne la cui morte improvvisa ha scosso profondamente la comunità cittadina.

SARNO – Un silenzio carico di commozione, centinaia di giovani con candele accese e una chiesa gremita fino all’esterno. Così ieri sera la Parrocchia di San Teodoro ha accolto la veglia in memoria di Giuseppe, il 19enne la cui morte improvvisa ha scosso profondamente la comunità cittadina.

La celebrazione, guidata dal parroco don Antonio Agovino, è stata un momento di fede e riflessione. Il sacerdote, rivolgendosi ai ragazzi presenti, ha sottolineato il valore della testimonianza collettiva:

> “Le vostre candele accese sono state luce nella notte del dolore. È la prova che il bene è più forte del male, che la fede può trasformare anche le lacrime in speranza.”

L’invito ai giovani: “Custodite la vita”

Nel suo messaggio, don Agovino ha richiamato i giovani a non cedere a scorciatoie ingannevoli:

> “Non possiamo abituarci a un’esistenza segnata dall’egoismo, dalla fuga nella droga o nell’illusione del ‘tutto e subito’. Quella non è vita. La vera forza è custodire sé stessi e gli altri, scegliere ciò che è giusto anche quando costa, credere che la libertà non sia fare tutto ciò che piace ma amare, costruire, donare.”

Una comunità ferita, ma unita nella speranza

La morte di Giuseppe resta una ferita dolorosa per Sarno, ma la veglia ha rappresentato anche un momento di unità. Don Agovino ha invitato i presenti a trasformare il lutto in un impegno concreto:

> “Questa tragedia ci chiama a dire insieme un grande sì alla vita, alla responsabilità, alla speranza. Non lasciate che la vita vi venga rubata: custoditela, scegliete il bene. Così la memoria di Giuseppe continuerà a generare luce.”

Per ore la chiesa è rimasta colma di giovani e famiglie in preghiera davanti al Santissimo Sacramento. Un segno tangibile di come la memoria di Giuseppe resti viva nel cuore di una comunità che non vuole arrendersi al dolore.