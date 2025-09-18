Scafati. Aggredito da un pitbull, bambino operato d’urgenza: il sindaco al Santobono per portargli il sostegno della città

Il sindaco di Scafati si è recato ieri mattina al Santobono di Napoli, dove Ciro è ricoverato, per portargli di persona il saluto e il conforto dell’intera cittadinanza.

Momenti di paura a Scafati, dove nella serata di lunedì un bambino di nome Ciro è stato aggredito da un pitbull. L’episodio ha destato profonda preoccupazione nella comunità, poiché il piccolo ha riportato gravi lesioni ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza. Fortunatamente, le sue condizioni sono ora stabili e non è in pericolo di vita.

Il sindaco di Scafati si è recato ieri mattina al Santobono di Napoli, dove Ciro è ricoverato, per portargli di persona il saluto e il conforto dell’intera cittadinanza:

“Una tenerezza infinita, gli occhi di Ciro parlano – ha dichiarato – e spero con tutto il cuore che possa recuperare presto sia fisicamente sia psicologicamente il trauma subito.”

Le parole del sindaco: “Le vere bestie sono alcuni proprietari”

Il primo cittadino non ha nascosto la sua rabbia per l’accaduto, sottolineando come simili episodi spesso derivino dalla negligenza di alcuni proprietari di cani:

“Spesso siamo più bestie noi quando non rispettiamo le regole o quando diciamo di amare gli animali ma non abbiamo rispetto nemmeno per chi ci è accanto.”

Il sindaco ha ricordato l’importanza di seguire le norme comunali, che prevedono l’uso obbligatorio del guinzaglio e della museruola, in particolare per i cani di grossa taglia o potenzialmente aggressivi. Inoltre, ha ribadito il divieto di accesso ai cani nelle aree giochi per bambini.

Verso un nucleo di controllo sul territorio

Per prevenire nuovi episodi e garantire maggiore sicurezza, l’amministrazione sta valutando la creazione di un nucleo operativo dedicato alla sorveglianza. L’unità potrebbe collaborare con le guardie zoofile e avrebbe il compito di multare i trasgressori, sia per il mancato rispetto delle regole sull’uso della museruola, sia per le violazioni relative alla raccolta delle deiezioni.

L’appello finale del sindaco è a un maggiore senso di responsabilità: “La tutela dell’incolumità pubblica deve essere una priorità assoluta, così come il rispetto della convivenza civile.”