Scafati, condannato a 8 anni per violenza sessuale sulla figlia minorenne

Un uomo di 58 anni di Scafati è stato condannato a 8 anni di reclusione per aver abusato della propria figlia, allora 13enne. La sentenza è stata emessa la scorsa settimana dal Tribunale di Nocera Inferiore.

I fatti risalgono al 2016 e riguardano un unico episodio durante il quale l’uomo avrebbe costretto la figlia a subire atti sessuali, consistiti principalmente in toccamenti. L’indagine era partita da una segnalazione anonima ai carabinieri, che ha permesso agli inquirenti di approfondire i sospetti, come riporta “Il Mattino“.

Durante le indagini preliminari fu valutata la capacità della minore di testimoniare, considerando un possibile deficit psicologico. La testimonianza della ragazza è stata verbalizzata nell’incidente probatorio, richiesto dalla Procura, ed è stata determinante per l’avvio del processo.

La difesa dell’imputato ha annunciato ricorso in appello, ritenendo inattendibile la testimonianza della presunta vittima. Con il deposito delle motivazioni della sentenza, si comprenderanno meglio le ragioni del collegio giudicante.