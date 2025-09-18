Scafati, festa per i 100 anni di nonna Anna: “Una biblioteca vivente di saggezza”

Un compleanno che diventa simbolo di resilienza e valori autentici, capace di unire generazioni diverse nel segno della memoria e dell’affetto.

SCAFATI – Un traguardo straordinario per la comunità: ieri nonna Anna ha festeggiato i suoi 100 anni. Un secolo di vita che il sindaco Pasquale Aliberti ha voluto celebrare personalmente, portando gli auguri della città.

“Un secolo fatto di dignità, passione, forza e amore – ha scritto il primo cittadino in un post social –. La sua esperienza è una biblioteca vivente, fatta di racconti, insegnamenti preziosi e di saggezza.”

Il sindaco, durante la visita, ha ricordato anche la propria nonna, sottolineando come la longevità e la memoria delle persone anziane rappresentino un patrimonio inestimabile per le famiglie e per l’intera comunità.

Un compleanno che diventa simbolo di resilienza e valori autentici, capace di unire generazioni diverse nel segno della memoria e dell’affetto.