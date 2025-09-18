Scafati, proseguono i lavori allo Stadio “G. Vitiello”: completato il 50% del manto erboso

Come annunciato dal sindaco Pasquale Aliberti, in queste ore è in fase avanzata la posa del nuovo manto erboso, con circa il 50% dei lavori già completati.

A Scafati proseguono senza sosta gli interventi di riqualificazione dello Stadio Comunale “Giovanni Vitiello”. Come annunciato dal sindaco Pasquale Aliberti, in queste ore è in fase avanzata la posa del nuovo manto erboso, con circa il 50% dei lavori già completati.

L’obiettivo dell’amministrazione è restituire alla città e ai tanti tifosi una struttura moderna e funzionale, pronta ad accogliere nuovamente le partite casalinghe.

«Procedono gli interventi affinché lo Stadio possa di nuovo accogliere la città e i tanti tifosi nelle partite casalinghe», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando l’importanza del cantiere per la comunità scafatese.

Il “Vitiello”, impianto sportivo di riferimento per il calcio cittadino, è al centro di un piano di interventi che punta non solo al rifacimento del terreno di gioco, ma anche a garantire una migliore fruizione dell’impianto da parte degli sportivi e dei tifosi.