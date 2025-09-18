Schianto mortale a Pontecagnano: muore 20enne di Olevano sul Tusciano

Ancora una tragedia sulle strade del Salernitano. In via Lago Lucrino, a Pontecagnano Faiano, un giovane di 20 anni, residente a Olevano sul Tusciano, ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua auto. Il veicolo si è schiantato contro le barriere new jersey e alcuni blocchi di cemento, provocando un impatto fatale.

I soccorsi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del Vopi, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: il suo decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente. I vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre il corpo dall’abitacolo, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.