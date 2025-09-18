Sequestrati beni per 5,7 milioni all’imprenditore Angelo Napolitano

Maxi sequestro a Napoli nei confronti di Angelo Napolitano, imprenditore noto sui social e amministratore della Am Distribution Srl. La Guardia di Finanza, su disposizione della Procura di Nola, ha eseguito un provvedimento di sequestro beni dal valore complessivo di oltre 5,7 milioni di euro, nell’ambito di un’inchiesta su presunte fatture false ed evasione Iva.
Tra i beni sequestrati figurano immobili, conti correnti, uno yacht di lusso e altre proprietà riconducibili a Napolitano.
L’imprenditore era già finito al centro delle polemiche per un video controverso girato lo scorso agosto all’interno del Consiglio regionale della Campania insieme alla tiktoker Rita De Crescenzo e al consigliere Pasquale Di Fenza, successivamente espulso dal partito Azione.