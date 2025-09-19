Centrosinistra compatto su Fico: al via il percorso verso la coalizione in Campania

Si è concluso nel comitato elettorale di via Galileo Ferraris, a Napoli, il tavolo tra le forze della coalizione di centrosinistra a sostegno di Roberto Fico, candidato alla presidenza della Regione Campania.
Al termine della riunione, i partecipanti hanno diffuso un comunicato congiunto in cui si sottolinea l’avvio di un percorso politico e civico “fondato sul rispetto reciproco e l’affinità programmatica”, con l’obiettivo di costruire un progetto di governo capace di valorizzare i risultati degli ultimi anni e affrontare le nuove sfide della Regione.
Per dare concretezza al cammino comune, saranno istituiti cinque tavoli tematici di confronto con rappresentanti dell’amministrazione regionale uscente, della società civile, del mondo economico, sociale, culturale e del terzo settore.
Alla riunione hanno preso parte, tra gli altri, esponenti di M5S, Partito Democratico, Campania Libera, Noi di Centro, Europa Verde, Sinistra Italiana, Psi, Italia Viva, Cdu e Più Europa, a testimonianza di una larga convergenza in vista delle prossime regionali.