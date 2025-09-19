Centrosinistra compatto su Fico: al via il percorso verso la coalizione in Campania

I partecipanti hanno diffuso un comunicato congiunto in cui si sottolinea l’avvio di un percorso politico e civico “fondato sul rispetto reciproco e l’affinità programmatica”, con l’obiettivo di costruire un progetto di governo capace di valorizzare i risultati degli ultimi anni e affrontare le nuove sfide della Regione.