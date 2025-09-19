Frode fiscale da 25 milioni, sequestro da 5 milioni a società di elettronica

La Guardia di Finanza di Avellino ha eseguito un sequestro preventivo da cinque milioni di euro nei confronti di una società attiva nel commercio di prodotti elettronici, riconducibile a un imprenditore originario di Salerno.
L’operazione è stata condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria, sotto il coordinamento del Procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma.
Il sistema di fatture false
Secondo le indagini, la società avrebbe messo in piedi una frode fiscale per oltre 25 milioni di euro, utilizzando fatture per operazioni inesistenti emesse da “società cartiere”. Il meccanismo avrebbe permesso di evadere ingenti somme relative all’IVA.
Sequestrati beni e conti per 5 milioni
Su richiesta della Procura, il GIP del Tribunale di Avellino ha disposto il sequestro di beni e disponibilità finanziarie per un valore di cinque milioni di euro, ritenuti profitto illecito.
L’imprenditore denunciato
Il titolare, salernitano con punti vendita anche in provincia di Avellino, è stato denunciato per frode fiscale. Le indagini proseguono per verificare ulteriori responsabilità e possibili coinvolgimenti di altre società.