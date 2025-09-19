Nuovi incendi in Costiera Amalfitana: evacuata una struttura turistica a Maiori

Il vento forte ha favorito l’avanzata rapida del fuoco, che ha divorato ettari di macchia mediterranea.

La Costiera Amalfitana torna a fare i conti con le fiamme. Ieri sera un primo rogo ha colpito la frazione di Capitignano, a Tramonti, mentre poco dopo un secondo incendio si è sviluppato a Maiori, nella zona di San Vito-Timbone. Il vento forte ha favorito l’avanzata rapida del fuoco, che ha divorato ettari di macchia mediterranea.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione Civile di Maiori e la Polizia Municipale. Per precauzione è stata disposta l’evacuazione degli ospiti di una struttura turistica vicina. Il sindaco, Antonio Capone, ha subito allertato la Prefettura e il SORU, richiedendo l’intervento di mezzi aerei già dalle prime ore di questa mattina.