Scafati, bimbo azzannato da pitbull: Ciro è fuori pericolo. La famiglia non sporgerà denuncia

Migliorano le condizioni di Ciro, il bambino di 9 anni aggredito martedì sera da un pitbull nei pressi del centro commerciale Plaza a Scafati. Dopo le prime cure all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, il piccolo era stato trasferito d’urgenza al Santobono di Napoli, dove ha subito un intervento chirurgico. I medici hanno confermato che ora è fuori pericolo, anche se dovrà affrontare un periodo di recupero.

La famiglia, legata da un rapporto di vicinato ai proprietari del cane, non sarebbe intenzionata a sporgere denuncia, preferendo risolvere la vicenda in modo privato. Al momento, dunque, non risultano azioni legali avviate, ma gli inquirenti restano in attesa di eventuali sviluppi.

A rassicurare i cittadini è stato il sindaco Pasquale Aliberti, che ha fatto visita al bambino portando la vicinanza dell’intera comunità. Sulla vicenda è intervenuta anche la figlia del sindaco, Rosaria Aliberti (Forza Italia), che ha sottolineato come «il problema non siano gli animali, ma i padroni irresponsabili che non rispettano le regole e mettono a rischio la sicurezza di tutti».