L’Infiorata di Casatori e l’incanto di San Valentino Torio (video)

Casatori celebra il Giubileo con l’infiorata: arte, fede e comunità trasformano San Valentino Torio in centro culturale e spirituale dell’Agro.

I pellegrini di speranza

“I pellegrini di speranza” è stato il filo conduttore dell’infiorata di Casatori, organizzata nell’anno del Giubileo. La magia dei tappeti floreali, realizzati dagli infioratori parrocchiali insieme a ospiti provenienti da altre comunità, ha reso l’evento un’esperienza ancora più suggestiva. Bambini e ragazzi hanno arricchito la manifestazione con il tappeto dei Meka Robot, momento tra i più attesi e applauditi.

La comunità in festa

La frazione di Casatori, con l’impegno della parrocchia di Santa Maria delle Grazie e dell’associazione culturale Le vie dei colori, ha trasformato la tradizione in un’occasione di bellezza condivisa. I festeggiamenti religiosi e culturali di San Valentino Torio hanno così trovato nuova linfa, consolidando l’immagine del paese come autentico ombelico culturale dell’agro nocerino sarnese e dell’intera Campania.

